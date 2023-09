PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 61,80 USD ab.

Die PayPal-Aktie musste um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 61,80 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 3.326 Aktien.

Bei 99,30 USD markierte der Titel am 13.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,29 USD am 19.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 02.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.287,00 USD – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.806,00 USD erwirtschaftet hatte.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,95 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

