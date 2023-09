PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 57,82 EUR.

Das Papier von PayPal legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 57,82 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,82 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 57,58 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.872 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,90 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 41,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 9,06 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 USD je PayPal-Aktie belaufen.

