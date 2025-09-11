PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal stabilisiert sich am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 57,29 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:00 Uhr bei 57,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 57,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,48 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.737 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 90,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,43 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,26 USD je Aktie aus.

