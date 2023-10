PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 55,01 EUR zu.

Um 09:21 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 55,01 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 55,08 EUR. Bei 54,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.508 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 90,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,93 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 52,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 4,42 Prozent Luft nach unten.

PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

