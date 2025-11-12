PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 58,51 EUR zu.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 58,51 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 58,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,39 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 3.260 Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,11 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,092 USD je PayPal-Aktie.

Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,47 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,35 USD je Aktie aus.

