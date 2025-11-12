PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 58,39 EUR zu.

Um 09:04 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 58,39 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 58,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,39 EUR. Bisher wurden heute 169 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,94 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 USD.

PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,35 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

