PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 59,14 USD zu.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 49,86 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 17,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

