PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 55,05 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,09 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 47,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 15,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.418,00 USD im Vergleich zu 6.846,00 USD im Vorjahresquartal.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

