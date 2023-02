PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Mittag zu

Das Papier von PayPal legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 75,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 76,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.024 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 20,28 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 09.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.383,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.918,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte PayPal am 03.05.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,89 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Aktie PayPal mit Verlusten: PayPal schlägt die Erwartungen - Chef geht zum Jahresende

Konkurrenz zu PayPal und Apple: JPMorgan, Wells Fargo & Co. arbeiten offenbar an Wallet für Online-Shopping

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com