PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Mittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 59,05 USD.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 59,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.348 PayPal-Aktien.

Am 14.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 36,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.026,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.383,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

