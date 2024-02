PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag verlustreich

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,51 EUR ab.

Um 09:21 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 55,51 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 55,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,43 EUR. Bisher wurden heute 10.089 PayPal-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 37,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 14,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.026,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.383,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte PayPal am 01.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,18 USD je PayPal-Aktie.

