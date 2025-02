PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag im Aufwind

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 73,55 EUR.

Das Papier von PayPal legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 73,55 EUR. Bei 73,67 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.822 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 27.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 52,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 28,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 04.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.04.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,04 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

