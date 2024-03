PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

PayPal im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 59,94 USD.

Die PayPal-Aktie musste um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 59,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.230 PayPal-Aktien.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 50,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,71 Prozent auf 8.026,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.383,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte PayPal am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 6,19 USD je Aktie aus.

