PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Mittwochnachmittag

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 62,93 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 16:08 Uhr 4,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 63,02 USD. Bei 59,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 7.751.774 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,94 USD. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 50,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 20,15 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.026,00 USD im Vergleich zu 7.383,00 USD im Vorjahresquartal.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,19 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal legt stärkeren Fokus auf Innovationen - Was Analysten für die Aktie erwarten

Das Jahr der Kostensenkungen: Auch etablierte Unternehmen setzen 2024 den Rotstift an

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet