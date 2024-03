PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 59,98 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 09:21 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 59,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 3.498 Stück.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,94 Prozent. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 16,22 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 07.02.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.026,00 USD – ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7.383,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,19 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal legt stärkeren Fokus auf Innovationen - Was Analysten für die Aktie erwarten

Das Jahr der Kostensenkungen: Auch etablierte Unternehmen setzen 2024 den Rotstift an

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet