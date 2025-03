PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 62,90 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 62,90 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 62,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 30,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

PayPal veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,12 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 6,47 USD je Aktie aus.

