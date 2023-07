PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 71,76 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 71,76 USD zu. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 71,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,37 USD. Zuletzt wechselten 3.114.878 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,95 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal gewährte am 08.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.040,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.483,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

