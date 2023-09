PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 62,74 USD.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 62,74 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 3.861 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 98,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2023 (57,29 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 8,69 Prozent wieder erreichen.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.287,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

