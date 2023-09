PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag auf rotem Terrain

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,33 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 58,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 58,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.261 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,55 Prozent. Bei einem Wert von 52,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,86 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 7.287,00 USD gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

