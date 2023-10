PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 56,66 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 56,66 USD. Die PayPal-Aktie legte bis auf 56,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.939.041 PayPal-Aktien.

Am 16.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 55,86 USD. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 1,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.08.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 7.287,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.806,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,65 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe PayPal-Investition eingebracht

Stablecoins & CBDCs: So sieht der ehemalige PayPal-CEO die Zukunft des Finanzsystems