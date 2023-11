PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 54,27 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 54,27 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,98 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,40 USD. Zuletzt wechselten 1.365.523 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 92,62 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 70,67 Prozent zulegen. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 8,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.418,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.846,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,98 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

NASDAQ-Wert PayPal-Aktie gefragt: PayPal übertrifft Gewinnerwartungen