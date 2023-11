PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 50,95 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 50,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 50,95 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 51,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.849 PayPal-Aktien.

Am 15.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,34 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,54 EUR ab. Abschläge von 6,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 01.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.846,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

