PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Mittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 58,76 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,2 Prozent auf 58,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.720 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 50,83 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 14,48 Prozent sinken.

Am 01.11.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.418,00 USD im Vergleich zu 6.846,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: PayPal bekommt Druck von Apple Pay - Exasol vor Trendwende

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain