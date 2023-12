PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 58,76 USD ab.

Das Papier von PayPal befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 58,76 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 58,54 USD. Bei 58,73 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.683.253 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.11.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.418,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.846,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

