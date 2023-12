PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 54,72 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 54,72 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 54,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.435 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 47,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 01.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.418,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: PayPal bekommt Druck von Apple Pay - Exasol vor Trendwende

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain