PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 57,89 USD nach.

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 57,89 USD abwärts. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,67 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 58,56 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 2.834.045 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2023 bei 79,37 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 13,19 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 07.02.2024 vor. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.026,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.383,00 USD in den Büchern standen.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Aktie aus.

