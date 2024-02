PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag höher

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 54,75 EUR zu.

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 54,75 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 54,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,38 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.000 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,79 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 47,54 EUR fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 15,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 07.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.026,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7.383,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

