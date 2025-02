PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,26 EUR nach oben.

Das Papier von PayPal legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 73,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 73,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,77 EUR. Bisher wurden heute 5.818 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 24,41 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 52,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2024). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 39,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.02.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,03 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

