PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Freitagvormittag ins Plus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 72,84 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 72,84 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 72,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 72,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.006 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,01 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.02.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,04 USD je Aktie aus.

