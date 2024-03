PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 62,84 USD.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 62,84 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.749 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 77,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 24,03 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 20,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 07.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,24 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.026,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.383,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

