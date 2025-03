PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag um Nulllinie

PayPal im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Mit einem Wert von 62,76 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:46 Uhr bei 62,76 EUR. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,92 EUR aus. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 62,02 EUR. Mit einem Wert von 62,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 270.511 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,22 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,44 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,30 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8,03 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2027 6,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

