PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von PayPal zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 55,62 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 55,62 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 56,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.449 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 14,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.02.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,33 Mrd. USD im Vergleich zu 8,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

