PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Kurs der PayPal

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 72,45 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die PayPal-Aktie um 12:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 72,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.603 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,03 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 29,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,95 USD. Dieser Wert wurde am 27.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 18,63 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 08.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent auf 7.040,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.483,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 31.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

Mögliche wirtschaftliche Abschwächung: UBS sieht bei NASDAQ-Titel PayPal-Aktie geringes Risiko eines Umsatzrückgangs

Hot Stocks heute: PayPal - Calls treiben die Aktie, News zu CHERRY und IBU-tec