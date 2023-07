PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 72,24 USD.

Die PayPal-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,24 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 72,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.289.007 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,95 USD erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach unten.

Am 08.05.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,88 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.040,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.483,00 USD umsetzen können.

Am 02.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,95 USD je PayPal-Aktie.

