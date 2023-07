PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 64,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von PayPal konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 64,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 64,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,80 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.024 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (55,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 08.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,88 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 7.040,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.483,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte PayPal am 02.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte PayPal die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,95 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

Mögliche wirtschaftliche Abschwächung: UBS sieht bei NASDAQ-Titel PayPal-Aktie geringes Risiko eines Umsatzrückgangs

Hot Stocks heute: PayPal - Calls treiben die Aktie, News zu CHERRY und IBU-tec