PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Mittag fester

14.08.25 12:07 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 60,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
60,14 EUR 0,13 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 60,14 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.212 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,01 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,25 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

