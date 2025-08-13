DAX24.350 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.836 -0,2%Nas21.731 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag billiger

14.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 59,28 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 59,28 EUR. Bei 59,00 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 60,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.912 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 53,74 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

