PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 63,01 USD.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 63,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.248 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 98,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. 57,09 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,29 USD am 19.08.2023. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 9,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.287,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.806,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,95 USD je Aktie aus.

