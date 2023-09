PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag fester

PayPal im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 58,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 58,66 EUR zu. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 58,84 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 58,78 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.535 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 98,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2022). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 40,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 52,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,36 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 02.08.2023. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

