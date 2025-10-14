PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 59,78 EUR.

Die Aktie notierte um 20:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 59,78 EUR zu. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 59,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,42 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 77.813 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 34,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,04 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,25 USD je Aktie.

