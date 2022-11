PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Mittag

Millionensummen

In den USA sind die Kandidaten für politische Ämter stets auf enorme Finanzspritzen angewiesen, um den kostspieligen Wahlkampf zu stemmen. Bei den US-Zwischenwahlen am vergangenen Dienstag zahlten Gönner erneut Spenden in Millionenhöhe. In der illustren Liste befindet sich eine Investorenlegende ganz oben.