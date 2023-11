PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 54,39 USD.

Anleger zeigten sich um 12:00 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 54,39 USD. Bisher wurden heute 9.868 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,62 USD erreichte der Titel am 16.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 70,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 7,61 Prozent sinken.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,98 USD je PayPal-Aktie.

