PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,4 Prozent auf 56,23 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 56,23 USD zu. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 56,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 55,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.084.630 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,62 USD. Dieser Kurs wurde am 16.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 64,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (50,25 USD). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 10,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.11.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

