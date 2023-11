PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 50,90 EUR zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,90 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 50,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,98 EUR. Bisher wurden heute 6.286 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,34 EUR erreichte der Titel am 15.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 75,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 47,54 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,61 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.418,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD in den Büchern standen.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

NASDAQ-Wert PayPal-Aktie gefragt: PayPal übertrifft Gewinnerwartungen