PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 56,00 EUR.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 56,00 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 55,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.843 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 38,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 12,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 7,34 USD im Jahr 2028 aus.

