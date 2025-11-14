DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.103 -1,6%
Aktie im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Nachmittag

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 55,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
55,39 EUR -1,05 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,3 Prozent auf 55,13 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 54,41 EUR ein. Mit einem Wert von 56,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 28.387 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 65,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,34 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

