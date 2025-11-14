PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 56,00 EUR ab.

Um 09:04 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 56,00 EUR ab. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 56,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.085 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 13,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 28.10.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 8,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 11.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 7,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

