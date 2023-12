PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 62,19 USD.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.418,00 USD im Vergleich zu 6.846,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

