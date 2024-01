PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Montagvormittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 60,83 USD.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 60,83 USD. Bei 60,74 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,80 USD. Bisher wurden heute 9.282.572 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 01.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 07.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

