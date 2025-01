Aktie im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

15.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 86,48 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 86,48 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.097 PayPal-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2024 auf bis zu 88,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 2,09 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.02.2024 bei 52,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 39,86 Prozent wieder erreichen. PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2024 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.02.2026 dürfte PayPal die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,60 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone

